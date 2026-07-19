El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de julio

El día de hoy, 19 de julio de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada debido a la radiación solar.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el confort térmico. En la mañana, la humedad se situará en un 46%, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 79% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, la brisa del mar, que soplará desde el noreste, ayudará a mitigar un poco el calor, proporcionando alivio a los habitantes y visitantes de la ciudad.

En cuanto al viento, se prevé que sople con una velocidad que oscilará entre los 14 y 38 km/h, siendo más intenso en las horas de la tarde. Esta brisa, aunque moderada, será un factor refrescante que contribuirá a hacer más llevadero el calor del día. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, lo que podría ser un alivio para aquellos que se encuentren al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que las actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones, son altamente recomendables. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, por lo que se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones adecuadas, como el uso de protector solar y ropa ligera, para evitar golpes de calor.

En resumen, Huelva disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y una brisa moderada, será un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.