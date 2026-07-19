El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de julio

El día de hoy, 19 de julio de 2026, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 46% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a medida que el calor se intensifique, llegando a un 19% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Dos Hermanas que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 23 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que avance la tarde, se intensificará, alcanzando rachas de hasta 37 km/h. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. Sin embargo, es fundamental mantenerse hidratado y protegerse del sol, dado que la radiación UV puede ser alta en estas condiciones.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 29 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:41. En resumen, se anticipa un día caluroso y soleado en Dos Hermanas, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precaución ante las altas temperaturas y el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.