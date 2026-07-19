El día de hoy, 19 de julio de 2026, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y 22 grados entre las 02:00 y las 03:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 21 grados a las 04:00 y 20 grados entre las 05:00 y las 06:00.

A partir de las 07:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 19 grados a las 07:00 y subiendo gradualmente hasta llegar a los 20 grados a las 08:00. Durante la mañana, la temperatura seguirá aumentando, alcanzando los 22 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 25 grados a las 10:00. En las horas centrales del día, se prevé un aumento significativo en la temperatura, que alcanzará su punto máximo de 37 grados a las 17:00, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 51% a las 00:00 y aumentando hasta un 78% a las 05:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 59% a las 10:00 y bajando a un 43% a las 12:00. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Coria del Río que tomen precauciones para evitar golpes de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 23 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 18:00 y las 19:00, alcanzando hasta 39 km/h. No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

Con el ocaso programado para las 21:42, los habitantes de Coria del Río podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol en un ambiente despejado, ideal para actividades al aire libre. Se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.