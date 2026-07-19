El tiempo en Coria del RÃo: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Coria del RÃo según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 19 de julio de 2026, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y 22 grados entre las 02:00 y las 03:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 21 grados a las 04:00 y 20 grados entre las 05:00 y las 06:00.
A partir de las 07:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 19 grados a las 07:00 y subiendo gradualmente hasta llegar a los 20 grados a las 08:00. Durante la mañana, la temperatura seguirá aumentando, alcanzando los 22 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 25 grados a las 10:00. En las horas centrales del día, se prevé un aumento significativo en la temperatura, que alcanzará su punto máximo de 37 grados a las 17:00, lo que sugiere que será un día caluroso.
La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 51% a las 00:00 y aumentando hasta un 78% a las 05:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 59% a las 10:00 y bajando a un 43% a las 12:00. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Coria del Río que tomen precauciones para evitar golpes de calor.
En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 23 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 18:00 y las 19:00, alcanzando hasta 39 km/h. No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.
Con el ocaso programado para las 21:42, los habitantes de Coria del Río podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol en un ambiente despejado, ideal para actividades al aire libre. Se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.
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