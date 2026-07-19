El día de hoy, 19 de julio de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Écija, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 39 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 28 grados, que descenderá a 19 grados hacia las 07:00, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 22 grados a las 04:00 y suba a 25 grados a las 10:00. El calor se intensificará durante la tarde, alcanzando un pico de 39 grados a las 17:00, lo que podría generar una sensación térmica aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de Écija tomen precauciones ante el calor extremo, especialmente durante las horas centrales del día.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 36% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 63% en la mañana. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya a medida que las temperaturas aumenten, alcanzando un 14% hacia la tarde. Esto podría generar un ambiente seco y caluroso, lo que es típico de la región en esta época del año.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 2 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría ofrecer algo de alivio ante el calor intenso. Sin embargo, la dirección del viento cambiará a lo largo del día, pasando a ser predominantemente del oeste y suroeste.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que el riesgo de lluvia es nulo. Esto se complementa con una probabilidad de precipitación del 0% en los intervalos de tiempo analizados, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, Écija disfrutará de un día caluroso y despejado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor. La combinación de altas temperaturas y baja humedad puede resultar en un tiempo extremo, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más cálidas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.