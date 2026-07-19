El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de julio

El día de hoy, 19 de julio de 2026, Castilleja de la Cuesta se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas y descenderán ligeramente a medida que avance la jornada, alcanzando un mínimo de 21 grados en las primeras horas de la tarde.

A lo largo del día, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un pico de 36 grados en la tarde, alrededor de las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 44% y el 72%, siendo más alta en las horas de la mañana y disminuyendo conforme el sol se eleva en el cielo. La combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 21 km/h, aumentando a 37 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas abiertas y menos urbanizadas de la localidad.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya sea para disfrutar de un paseo por el parque, realizar deporte o simplemente relajarse en una terraza.

El amanecer se producirá a las 07:18 horas y el ocaso será a las 21:42 horas, lo que brinda una larga jornada de luz solar para disfrutar. Con estas condiciones, Castilleja de la Cuesta se presenta como un lugar ideal para disfrutar del verano, con un tiempo propicio para actividades al aire libre y reuniones familiares. Recuerde aplicar protector solar y mantenerse fresco durante este caluroso día de julio.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.