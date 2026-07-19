El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de julio

El día de hoy, 19 de julio de 2026, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta llegar a los 20 grados a las 04:00 y 05:00, antes de comenzar a ascender nuevamente.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un pronóstico de 34 grados a las 16:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 55% y el 86% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que variarán entre 21 y 36 km/h, alcanzando su máxima intensidad a las 00:00 y 01:00 horas. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h durante la tarde, lo que podría ofrecer un alivio ante las altas temperaturas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que el pronóstico indica un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Cartaya podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá apreciar el paisaje y disfrutar de las vistas que ofrece la localidad.

El ocaso se producirá a las 21:47 horas, marcando el final de un día soleado y cálido. Con un tiempo tan favorable, es un momento ideal para disfrutar de la playa, paseos por el campo o simplemente relajarse al aire libre. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.