El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de julio

El día de hoy, 19 de julio de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 23 grados entre las 02:00 y las 03:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 30 grados a las 12:00 y culminará en un máximo de 36 grados a las 17:00.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se situará en un 42%, aumentando gradualmente hasta un 71% en la tarde. Esto podría hacer que la sensación de calor sea más intensa, especialmente durante las horas pico de temperatura. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la humedad comenzará a descender, lo que proporcionará un alivio en la sensación térmica.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a 35 km/h hacia la tarde. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un ligero alivio ante el calor intenso, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones en la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día completamente despejado y soleado. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El ocaso se producirá a las 21:41, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para aprovechar el día, ya sea en actividades recreativas o simplemente disfrutando del entorno natural de Carmona. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas de mayor calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.