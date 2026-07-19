El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de julio

El día de hoy, 19 de julio de 2026, se presenta con condiciones meteorológicas favorables en Camas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y cálido. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y 23 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más bajo de 22 grados a las 03:00 y 04:00, antes de comenzar un ascenso notable.

A partir de las 05:00 horas, el termómetro comenzará a subir, alcanzando los 21 grados a las 05:00 y 20 grados a las 06:00. Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán agradables, con un leve aumento que llevará el mercurio a 23 grados a las 09:00. Sin embargo, el calor se intensificará a medida que se acerque la tarde, alcanzando los 28 grados a las 11:00 y 30 grados a las 12:00. La máxima del día se prevé que llegue a 37 grados a las 17:00, lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 46% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 82% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, llegando a un 54% a las 10:00 y bajando aún más a un 37% a las 12:00. Este descenso en la humedad, combinado con el calor, puede generar una sensación térmica más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando a 36 km/h hacia las 20:00. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Camas podrán disfrutar de un día soleado sin interrupciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre. Con el sol saliendo a las 07:17 y poniéndose a las 21:42, hay muchas horas de luz para aprovechar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.