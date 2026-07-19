El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de julio

El día de hoy, 19 de julio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Cabra, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando hasta los 37 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 27% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a medida que la temperatura aumenta, alcanzando un 14% en las horas centrales del día. Esta combinación de calor y baja humedad puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Cabra tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor, especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que las temperaturas sean más elevadas.

A medida que el día avance hacia la tarde y la noche, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando alrededor de 30 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 21:36 horas.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor. Con cielos despejados y temperaturas cálidas, será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.