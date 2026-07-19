El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de julio

El día de hoy, 19 de julio de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 23 grados , descendiendo ligeramente a 22 grados a las 02:00 y 03:00 horas, antes de estabilizarse en 21 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avanza la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 25 grados a las 10:00 horas y subiendo hasta los 30 grados a las 12:00. La tarde será especialmente cálida, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 36 grados entre las 15:00 y 17:00 horas. Este calor, combinado con una humedad relativa que oscilará entre el 20% y el 39%, puede generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico.

El viento, que soplará predominantemente del sur y del sureste, tendrá velocidades que variarán entre 4 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la dirección del viento puede cambiar hacia el oeste en las horas de la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.

Con el ocaso programado para las 21:41 horas, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 27 grados a las 21:00 y bajando a 25 grados hacia el final de la jornada. La noche se presentará igualmente despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda aprovechar al máximo este día soleado, manteniendo siempre precauciones ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.