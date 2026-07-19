El tiempo en CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de julio

El día de hoy, 19 de julio de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la ciudad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 19 grados a las 07:00.

A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 39 grados a las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 34% y el 69% a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Por lo tanto, se recomienda a los cordobeses que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede aumentar la sensación de calor en combinación con la alta temperatura.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por tormentas o lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico o visitas a parques.

La puesta de sol se espera para las 21:39, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de calor y cielos despejados. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, proporcionando un alivio del calor diurno, con mínimas que rondarán los 20 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Córdoba para hoy es perfecto para disfrutar del verano, con cielos despejados, temperaturas elevadas y sin posibilidad de lluvia. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor y aprovechen el buen tiempo para disfrutar de las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.