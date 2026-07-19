El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de julio

El día de hoy, 19 de julio de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 44% y aumentando gradualmente hasta un 76% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, asegura que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 17 y 22 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea más suave, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

A lo largo de la jornada, las temperaturas irán disminuyendo gradualmente, con valores que caerán a 29 grados hacia la tarde y a 27 grados al caer la noche. La puesta de sol se producirá a las 21:42, marcando el final de un día cálido y despejado. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas.

Es recomendable que los residentes de Bormujos tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre. Se sugiere mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas. La combinación de temperaturas elevadas y humedad puede resultar en una sensación térmica más alta, por lo que es importante estar atentos a las condiciones del tiempo.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.