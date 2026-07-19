El día de hoy, 19 de julio de 2026, en Úbeda, se prevé un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y 27 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 26 grados a las 03:00.

A partir de las 04:00, la temperatura comenzará a descender más rápidamente, alcanzando los 24 grados a las 04:00 y 23 grados a las 05:00. Durante la mañana, el termómetro se mantendrá en torno a los 22 grados entre las 06:00 y las 07:00, y se espera que suba a 21 grados a las 08:00. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 25 grados a las 10:00 y 27 grados a las 11:00.

El calor se intensificará durante la tarde, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 37 grados a las 17:00. La humedad relativa se mantendrá baja, comenzando en un 19% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 48% a las 08:00, pero descendiendo nuevamente a niveles más cómodos durante la tarde, alrededor del 14% a las 19:00.

El viento soplará predominantemente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a 24 km/h a las 03:00. A lo largo del día, se espera que el viento alcance ráfagas de hasta 35 km/h entre las 18:00 y las 19:00, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. El ocaso se producirá a las 21:33, marcando el final de un día que promete ser caluroso y despejado.

En resumen, Úbeda disfrutará de un día de verano típico, con temperaturas elevadas, cielos despejados y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor en las horas más cálidas. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero se recomienda tomar precauciones ante las altas temperaturas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.