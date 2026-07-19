El tiempo en BailÃ©n: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de julio

El día de hoy, 19 de julio de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados en las horas más cálidas, especialmente entre las 16:00 y las 18:00 horas.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 22% por la mañana y descendiendo hasta un 12% en las horas centrales del día. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Bailén tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las altas temperaturas pueden provocar cambios en la atmósfera.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia la mañana del día siguiente. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:35. La noche se presentará tranquila, ideal para actividades familiares o paseos al aire libre.

En resumen, Bailén disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un cielo despejado. Se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones ante el calor y aprovechar las condiciones favorables para disfrutar de actividades al aire libre, siempre manteniendo la hidratación y la protección solar adecuadas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.