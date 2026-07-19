El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de julio

El día de hoy, 19 de julio de 2026, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 28 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 20% y aumentando gradualmente hasta un 50% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h. Durante la tarde, el viento alcanzará su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar hasta los 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de paseos, picnics o cualquier actividad al aire libre. La ausencia de nubes significativas también permitirá que los rayos del sol calienten la ciudad, alcanzando temperaturas máximas de hasta 36 grados en la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:34. La noche se presentará cálida, con temperaturas que rondarán los 24 grados, lo que hará que sea agradable para salir a cenar o disfrutar de actividades nocturnas.

En resumen, Baeza disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que ofrecerá un alivio del calor. La ausencia de lluvias y la claridad del cielo permitirán disfrutar de un día perfecto en esta hermosa ciudad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.