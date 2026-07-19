El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de julio

El día de hoy, 19 de julio de 2026, Baena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 25 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, estabilizándose en torno a los 24 grados a las 04:00 y 23 grados entre las 05:00 y las 07:00.

A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando los 23 grados y subiendo gradualmente hasta llegar a los 38 grados a las 17:00. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 22% y el 45% durante las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de calor más intensa a medida que el día avanza.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del suroeste, con velocidades que rondarán los 11 km/h. A medida que el día progrese, la dirección del viento cambiará, predominando del oeste con velocidades que alcanzarán hasta los 16 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas pico.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de un día en el campo, realizar deportes o simplemente pasear por la ciudad.

La puesta de sol se producirá a las 21:36, marcando el final de un día que promete ser caluroso y soleado. Con temperaturas que comenzarán a descender después de las 18:00, se espera que la noche sea más fresca, con temperaturas que rondarán los 30 grados a las 23:00. En resumen, Baena disfrutará de un día perfecto para disfrutar del verano, con cielos despejados y temperaturas cálidas, ideales para aprovechar al máximo las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.