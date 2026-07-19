El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de julio

El día de hoy, 19 de julio de 2026, Arahal se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 20 grados a media tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 47% y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 59% en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico, cuando la temperatura se elevará hasta los 38 grados . Es recomendable que los habitantes de Arahal tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, se aconseja tener cuidado con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. Este clima estable y soleado es perfecto para disfrutar de actividades familiares, paseos por el campo o simplemente relajarse en casa.

A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 21:40, ofreciendo un hermoso espectáculo de colores en el cielo. La temperatura comenzará a descender gradualmente, y se espera que al caer la noche, la temperatura se sitúe en torno a los 30 grados , proporcionando un ambiente cálido pero agradable para disfrutar de la velada.

En resumen, el día de hoy en Arahal se presenta como una jornada ideal para disfrutar del verano, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado que hará más llevadero el calor. Es un buen momento para salir y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.