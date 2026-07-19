El tiempo en AndÃºjar: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de julio

El día de hoy, 19 de julio de 2026, Andújar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 25 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 24 grados a las 03:00 y 23 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a subir nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 05:00 y los 21 grados a las 06:00. Durante la mañana, se prevé un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 19 grados a las 07:00 y subirá a 20 grados a las 08:00. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar significativamente, alcanzando los 23 grados a las 09:00 y los 26 grados a las 10:00.

El mediodía traerá consigo un calor notable, con temperaturas que alcanzarán los 29 grados a las 11:00 y subirán hasta los 32 grados a las 12:00. La tarde será calurosa, con un pico de 34 grados a la 13:00 y alcanzando los 37 grados a las 14:00. La temperatura seguirá aumentando, alcanzando un máximo de 38 grados a las 15:00 y 39 grados entre las 16:00 y las 18:00. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en 38 grados a las 19:00 y 37 grados a las 20:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 25% a las 00:00 y aumentando gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 64% a las 07:00. Sin embargo, durante las horas más cálidas, la humedad se mantendrá en torno al 12% a las 16:00 y 17:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 6 y 18 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h entre las 17:00 y las 19:00. No se prevén precipitaciones, lo que garantiza un día seco y soleado, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.