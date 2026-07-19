El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de julio

El día de hoy, 19 de julio de 2026, Almonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 51% y descendiendo a lo largo del día hasta llegar a un 21% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la falta de humedad excesiva podría hacer que el calor sea más llevadero para los habitantes y visitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es recomendable que las personas que realicen actividades al aire libre tomen precauciones, especialmente durante las horas de mayor calor, que se concentrarán entre las 14:00 y las 16:00 horas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin contratiempos. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de las playas cercanas o realizar excursiones en la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando unos 25 grados hacia el final del día. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 11 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable bajo las estrellas.

En resumen, el tiempo en Almonte para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos y visitantes que se mantengan hidratados y que utilicen protector solar para protegerse de la intensa radiación solar durante las horas pico.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.