El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de julio

El día de hoy, 19 de julio de 2026, Aljaraque se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 25 grados en la tarde, antes de volver a subir hacia la noche.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 50% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 67% al final del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día, cuando el sol esté en su punto más alto. Sin embargo, la combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que el tiempo sea muy agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 16 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección suroeste, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h en las horas de la tarde. Esto proporcionará una brisa refrescante que ayudará a mitigar el calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Aljaraque pueden planificar sus actividades sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 33 grados . Sin embargo, con el viento y el cielo despejado, la sensación térmica se mantendrá en niveles cómodos. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 22 grados hacia la madrugada del día siguiente.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y una brisa suave que hará que el calor sea más llevadero. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de un buen rato en compañía de amigos y familiares.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.