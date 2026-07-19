El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de julio

El día de hoy, 19 de julio de 2026, La Algaba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 25 grados a la 1 de la mañana y bajando a 23 grados a las 2 y 3 de la mañana.

Durante la mañana, el termómetro se mantendrá en torno a los 22 grados, y a medida que se acerque el mediodía, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 28 grados a las 11 de la mañana. La tarde será cálida, con temperaturas que llegarán a un máximo de 38 grados a las 5 de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de La Algaba tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 44% por la mañana y disminuyendo a un 21% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. Por la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 41% a las 11 de la noche, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con una velocidad que oscilará entre los 10 y 15 km/h durante la mañana, aumentando a 23 km/h en la tarde. Este viento podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas del día. Las ráfagas máximas de viento podrían alcanzar hasta 36 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones de mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un hermoso día en La Algaba.

En resumen, el tiempo de hoy en La Algaba será mayormente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.