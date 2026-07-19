El tiempo en AlcalÃ¡ la Real: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de julio

El día de hoy, 19 de julio de 2026, Alcalá la Real se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé un calor intenso de hasta 36 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 27% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más pronunciada. A pesar de las altas temperaturas, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes y visitantes de Alcalá la Real podrán disfrutar de un día soleado sin preocupaciones de mal tiempo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales de la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, es recomendable que quienes realicen actividades al aire libre se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

A medida que el día avance hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 30 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer que se espera para las 21:34. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 18 grados, creando un ambiente agradable para disfrutar de la velada.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy se caracteriza por un día soleado, caluroso y sin lluvias, con un viento moderado que podría ofrecer algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, pero se recomienda precaución ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.