El día de hoy, 19 de julio de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 19 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se situará en un 44%, aumentando hasta un 77% a las 07:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 19% a las 16:00, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 24 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 20:00 y las 21:00, alcanzando hasta 38 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o simplemente relajarse en una terraza.

El orto se producirá a las 07:17 y el ocaso será a las 21:41, lo que brinda una buena cantidad de luz solar para aprovechar el día. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas, especialmente entre las 14:00 y las 18:00, cuando se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy es perfecto para disfrutar del verano, con cielos despejados, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-18T21:03:09.