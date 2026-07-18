El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de julio

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 18 de julio de 2026, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 36 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, elevando rápidamente la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 28 grados, que descenderá ligeramente a 26 grados a la 01:00, y continuará bajando hasta alcanzar los 20 grados a las 07:00.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en las temperaturas, alcanzando los 34 grados a las 14:00 y 15:00 horas, y un pico de 36 grados entre las 16:00 y 19:00 horas. La sensación térmica será notablemente cálida, especialmente en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 73% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 21% a las 20:00 horas, lo que podría contribuir a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople mayormente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 17:00 y 19:00 horas, alcanzando hasta 33 km/h. Este viento podría ofrecer algo de alivio en las horas más calurosas, aunque no será suficiente para mitigar completamente el calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones climáticas, ya que el calor puede ser intenso y se recomienda tomar las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

En resumen, el 18 de julio de 2026 se presenta como un día ideal para disfrutar del verano en El Viso del Alcor, siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas para enfrentar las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.