El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de julio

El día de hoy, 18 de julio de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y 23 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen su descenso, alcanzando los 22 grados a las 04:00 y 21 grados a las 05:00. Sin embargo, a partir de las 06:00, el termómetro comenzará a ascender nuevamente, alcanzando los 20 grados a las 06:00 y subiendo hasta los 23 grados a las 09:00. Durante la mañana, la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 51% y aumentando hasta un 67% hacia las 09:00.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 13 km/h en las primeras horas del día, aumentando ligeramente a medida que avanza la jornada. A las 10:00, se prevé que la velocidad del viento alcance los 16 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante el calor que se avecina.

A medida que el día avanza, las temperaturas comenzarán a subir de manera significativa. Se espera que a las 14:00, el termómetro alcance su punto máximo, con 35 grados , lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. La humedad relativa disminuirá a un 26% en este periodo, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso.

Durante la tarde, el cielo seguirá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la claridad del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde, alcanzando los 31 grados a las 21:00. La brisa del sur-suroeste se mantendrá constante, con ráfagas que podrían llegar hasta los 35 km/h en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Utrera podrán disfrutar de un día soleado y cálido. La puesta de sol se producirá a las 21:41, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día perfecto para disfrutar al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.