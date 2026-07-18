El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de julio

El día de hoy, 18 de julio de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados entre las 02:00 y las 03:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta los 23 grados a las 04:00 y 05:00, antes de comenzar un ascenso gradual.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un notable aumento que llevará el termómetro hasta los 36 grados a las 16:00 horas. Este calor será acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 22% y el 68% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación térmica más intensa, especialmente en las horas más calurosas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento será ligero, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h, pero a medida que avance la tarde, se intensificará, llegando a ráfagas de hasta 40 km/h entre las 17:00 y 18:00 horas. Esta brisa puede ofrecer algo de alivio ante el calor, aunque también es recomendable tomar precauciones si se planea estar al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una reunión familiar o cualquier evento que se desee realizar.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 27 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer y una noche estrellada. En resumen, el tiempo en Tomares hoy será perfecto para disfrutar del verano, con calor, sol y un viento que, aunque fuerte, puede ser refrescante.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.