El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de julio

El día de hoy, 18 de julio de 2026, San Juan de Aznalfarache se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea algo más elevada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 42% y descendiendo hasta un 22% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la combinación de temperatura y humedad no generará una sensación de bochorno excesivo. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de la zona tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, entre las 14:00 y las 17:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría generar un ambiente más fresco en las zonas abiertas, ideal para actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los residentes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá tanto el tráfico como las actividades recreativas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 27 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:43. En resumen, el día se presenta ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.