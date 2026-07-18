El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de julio

El día de hoy, 18 de julio de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas y descenderán gradualmente hasta alcanzar los 21 grados a las 07:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados en las horas pico de la tarde, entre las 16:00 y 18:00 horas.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 38% a la medianoche y aumentando hasta un 65% en las horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas se eleven, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 20% durante las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de La Rinconada tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura momentánea, aunque no será suficiente para mitigar el calor. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de entre 1 y 10 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes pueden planificar actividades al aire libre sin temor a cambios climáticos repentinos. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

En resumen, el tiempo en La Rinconada para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.