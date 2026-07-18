El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de julio

El día de hoy, 18 de julio de 2026, Puente Genil se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y 27 grados a las 02:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 28% a la medianoche y aumentando hasta un 49% a las 08:00 horas. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, alcanzando un 14% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa. Es recomendable que los habitantes de Puente Genil tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 17 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas. No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y luminoso. Los momentos ideales para actividades al aire libre serán por la mañana y al atardecer, cuando las temperaturas sean más agradables. El orto se producirá a las 07:12 y el ocaso a las 21:38, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día.

En resumen, Puente Genil experimentará un día de verano típico, con cielos despejados, altas temperaturas y vientos moderados. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.