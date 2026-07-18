El tiempo en Priego de CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de julio

El día de hoy, 18 de julio de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea algo más intensa.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 26% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 39% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 13 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 34 km/h en las horas más cálidas del día, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades físicas intensas, ya que la combinación de calor y viento puede generar deshidratación.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones son perfectas para disfrutar de un paseo por el campo o una visita a los monumentos históricos de la localidad.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 21:36, momento en el que el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.