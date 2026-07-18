El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de julio

El 18 de julio de 2026, Pozoblanco se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 20 grados a media tarde, antes de volver a subir hacia la noche.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 32% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 67% en las horas más frescas de la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día, especialmente cuando la temperatura alcance su pico en 38 grados alrededor de las 17:00 horas. Es recomendable que los habitantes de Pozoblanco tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes podrían alcanzar hasta 30 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más intensas, que podrían ser más notorias en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre. Este clima es ideal para disfrutar de actividades recreativas, paseos y eventos al aire libre, así como para el turismo en la región.

En resumen, el 18 de julio de 2026, Pozoblanco ofrecerá un día soleado y cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 38 grados , una humedad moderada y vientos suaves. Los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día perfecto para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la protección solar y la hidratación.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.