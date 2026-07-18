El día de hoy, 18 de julio de 2026, Palma del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas y descenderán gradualmente a 39 grados hacia la tarde. Este aumento de temperatura es característico de la época estival, y se espera que el calor se sienta especialmente intenso durante las horas centrales del día.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. A primera hora, la humedad se situará en un 36%, aumentando a un 78% en la mañana, lo que podría hacer que el calor se sienta más abrumador. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría ofrecer un alivio en las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 10 y 19 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, ayudará a mitigar un poco la sensación de calor, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día soleado sin la preocupación de lluvias inesperadas. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para actividades al aire libre, como paseos por el parque o visitas a la piscina.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un pronóstico de 39 grados a las 17:00 horas. Es recomendable que las personas se mantengan hidratadas y busquen sombra durante las horas más calurosas. Hacia el final del día, las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que el cielo continúe despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol alrededor de las 21:41 horas.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy será cálido y soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio. Es un día ideal para disfrutar del aire libre, siempre tomando precauciones ante el calor intenso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.