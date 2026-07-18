El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de julio

El día de hoy, 18 de julio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Los Palacios y Villafranca. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado libre de nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 19 grados a las 07:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, pero se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 50% y aumentando hasta un 82% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 36% hacia las 18:00 horas. Esto puede generar una sensación térmica más cálida, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que oscilarán entre 7 y 20 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que favorece la realización de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El amanecer se producirá a las 07:17 y el ocaso será a las 21:42, lo que brinda un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, se anticipa un día soleado y caluroso en Los Palacios y Villafranca, con temperaturas elevadas y un cielo despejado, ideal para disfrutar del verano. Se recomienda tomar precauciones ante el calor y mantenerse hidratado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.