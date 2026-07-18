El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de julio

El día de hoy, 18 de julio de 2026, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura irá disminuyendo gradualmente, alcanzando los 26 grados a las 03:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 05:00.

Durante la mañana, se espera que el cielo continúe poco nuboso, lo que permitirá que el sol brille con fuerza. Las temperaturas comenzarán a ascender nuevamente, alcanzando los 32 grados a las 13:00 y llegando a un pico de 37 grados a las 17:00. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Osuna tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 30% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 40% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 18 km/h durante la mañana y alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y despejado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados a las 21:00 y cerrando el día con un cielo despejado. La puesta de sol se producirá a las 21:39, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. En resumen, un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Osuna, siempre con precaución ante el calor intenso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.