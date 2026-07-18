El tiempo en MorÃ³n de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en MorÃ³n de la Frontera según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 18 de julio de 2026, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y 24 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 24 grados a las 03:00 y 23 grados a las 04:00, manteniéndose en torno a los 22 grados entre las 05:00 y las 07:00.
A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 22 grados, y se espera que continúe ascendiendo hasta llegar a un máximo de 36 grados entre las 16:00 y las 19:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 43% y el 57% durante las primeras horas del día, disminuyendo a niveles más bajos a medida que la temperatura se eleva, alcanzando un mínimo del 16% entre las 16:00 y las 19:00.
El viento soplará predominantemente del sur y del oeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán vientos de entre 14 y 22 km/h, disminuyendo a 5 km/h hacia las 08:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando hasta 35 km/h entre las 20:00 y las 21:00, lo que podría generar una sensación térmica más fresca al caer la tarde.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La puesta de sol se producirá a las 21:40, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte.
En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy será cálido y mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento que irá aumentando en intensidad. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, así que no olvides protegerte del sol y mantenerte hidratado.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.
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