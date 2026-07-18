El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de julio

El día de hoy, 18 de julio de 2026, Montilla se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 26 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a 25 grados a las 03:00 y 24 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a estabilizarse, manteniéndose en torno a los 23 grados hasta las 07:00. Durante las horas de la mañana, la humedad relativa será moderada, comenzando en un 30% y aumentando ligeramente hasta un 39% a las 04:00. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

El viento soplará desde el oeste a una velocidad de 6 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a 9 km/h hacia las 01:00. A lo largo del día, se espera que el viento cambie de dirección, predominando del sur y sureste, con ráfagas que alcanzarán hasta 28 km/h en las horas más cálidas de la tarde, entre las 14:00 y las 16:00. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque las temperaturas alcanzarán su punto máximo en 37 grados a las 16:00 y 17:00.

A partir de las 18:00, la temperatura comenzará a descender lentamente, alcanzando 36 grados a las 20:00 y 34 grados a las 21:00. La puesta de sol está prevista para las 21:38, momento en el que la temperatura seguirá bajando, llegando a 32 grados a las 22:00 y 30 grados a las 23:00.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto, combinado con el cielo despejado y las altas temperaturas, sugiere un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia o con amigos. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.