El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de julio

El día de hoy, 18 de julio de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 21 grados a media tarde.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé un calor notable, con valores que podrían llegar hasta los 35 grados . Es importante que los habitantes y visitantes de Moguer tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas centrales del día, cuando la radiación solar es más intensa.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 41% por la mañana y aumentando hasta un 66% en las horas de la tarde. Este incremento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea más elevada, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 26 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es recomendable tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. Sin embargo, es aconsejable estar atento a las condiciones del tiempo, ya que el calor puede ser intenso.

El orto se producirá a las 07:20 horas y el ocaso será a las 21:46 horas, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. En resumen, el día se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para protegerse del calor y mantenerse hidratado.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.