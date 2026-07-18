El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de julio

El día de hoy, 18 de julio de 2026, Martos se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 29 grados , descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y 27 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 25 grados a las 05:00.

Durante la mañana, el termómetro irá en ascenso, alcanzando los 36 grados a las 16:00, lo que sugiere que será un día caluroso. La máxima se registrará a las 15:00, con 37 grados, y se mantendrá en torno a los 36 grados hasta las 19:00. La tarde será especialmente cálida, por lo que se recomienda tomar precauciones, como mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol en las horas pico.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 26% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta un 41% a las 08:00. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad disminuirá, alcanzando un 15% hacia las horas de la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección oeste, aumentando su intensidad. A las 12:00, se espera que alcance los 25 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 31 km/h en la tarde, lo que podría ofrecer algo de alivio ante el calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Martos podrán disfrutar de un día soleado sin interrupciones. La salida del sol se producirá a las 07:08 y se pondrá a las 21:35, brindando largas horas de luz para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, Martos experimentará un día caluroso y despejado, ideal para disfrutar del verano, pero es importante tomar precauciones ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.