El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de julio

El día de hoy, 18 de julio de 2026, Marchena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 25 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 24 grados a las 03:00 y 23 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura se estabilizará en torno a los 22 grados, manteniéndose en este rango hasta las 07:00. A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 08:00 y subiendo hasta los 24 grados a las 09:00. Durante la mañana, la humedad relativa se mantendrá en niveles cómodos, comenzando en un 43% y aumentando ligeramente hasta un 51% a las 05:00.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 20 km/h durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la velocidad del viento aumente, alcanzando hasta 36 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente cuando las temperaturas alcancen su punto máximo, que se prevé será de 38 grados a las 17:00 horas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde, alcanzando 37 grados a las 18:00 y 36 grados a las 20:00.

La puesta de sol está programada para las 21:40, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte. La noche se presentará despejada, con temperaturas que descenderán a 33 grados a las 21:00 y a 30 grados a las 22:00, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar de la velada. En resumen, Marchena disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo el verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.