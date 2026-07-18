El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de julio

El día de hoy, 18 de julio de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados entre las 02:00 y las 03:00.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen su descenso, alcanzando un mínimo de 22 grados a las 05:00 y 06:00. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, el termómetro comenzará a ascender nuevamente, alcanzando los 27 grados a las 10:00 y subiendo hasta los 30 grados a las 11:00. La tarde será calurosa, con temperaturas que alcanzarán los 35 grados entre las 14:00 y las 15:00, y un pico de 36 grados a las 16:00. Hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en 34 grados a las 20:00 y 31 grados a las 21:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 42% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 68% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad disminuirá, situándose en un 44% a las 10:00 y bajando hasta un 31% a las 21:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 23 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 16:00 y las 18:00, alcanzando hasta 40 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca en comparación con las temperaturas reales, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Mairena del Aljarafe podrán disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. La salida del sol se producirá a las 07:17 y se pondrá a las 21:43, brindando largas horas de luz para aprovechar el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.