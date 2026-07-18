El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de julio

El día de hoy, 18 de julio de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 26 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% y aumentando gradualmente hasta un 70% durante las horas más cálidas del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 37 grados alrededor de las 6 de la tarde. Es recomendable que los habitantes de Mairena del Alcor tomen precauciones ante el calor, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h. Durante la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando rachas de hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares en jardines.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados a las 9 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:42. La noche se presentará cálida, con temperaturas que rondarán los 27 grados a la medianoche.

En resumen, el tiempo en Mairena del Alcor para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente soleado, temperaturas elevadas y sin riesgo de lluvias. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.