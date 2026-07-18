El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de julio

El día de hoy, 18 de julio de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 25 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, la temperatura seguirá bajando hasta llegar a los 24 grados a las 04:00, pero se espera un repunte a partir de las 10:00, cuando el termómetro marque 27 grados.

Durante la tarde, el calor se intensificará, alcanzando un máximo de 36 grados entre las 16:00 y las 18:00 horas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 31% a la medianoche y descendiendo hasta un 17% en las horas más cálidas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

El viento soplará predominantemente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h a las 14:00. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, aunque no se prevén cambios significativos en las condiciones meteorológicas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por tormentas o chubascos, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, con valores que rondarán los 29 grados a las 23:00. El ocaso se producirá a las 21:37, marcando el final de un día caluroso y despejado. Para aquellos que planean salir por la tarde o noche, se recomienda llevar ropa ligera y mantenerse hidratados, ya que las altas temperaturas pueden resultar incómodas.

En resumen, Lucena disfrutará de un día de verano típico, con cielos despejados, temperaturas elevadas y vientos moderados, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.