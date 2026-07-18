El día de hoy, 18 de julio de 2026, Lora del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas y que irán descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 21 grados a las 05:00 horas. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se situará en un 36%, aumentando a un 68% hacia las 06:00 horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva y calienta el ambiente, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 15% hacia las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación de calor sea aún más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 33 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. A las 15:00 horas, se anticipa que el viento alcance su máxima velocidad, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado.

El orto se producirá a las 07:14 horas y el ocaso a las 21:41 horas, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. Con un tiempo tan favorable, es un momento ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre. En resumen, Lora del Río se prepara para un día de verano típico, con calor, sol y un viento que podría ofrecer un respiro en las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.