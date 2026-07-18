El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de julio

El día de hoy, 18 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 39 grados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a elevarse rápidamente. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 31 grados, que descenderá ligeramente a 30 grados a la 01:00, y alcanzará los 28 grados a las 02:00.

A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán en descenso hasta llegar a 26 grados a las 05:00, pero comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando los 39 grados a las 17:00. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que variará entre el 13% y el 47%, siendo más alta en las primeras horas del día y disminuyendo a medida que las temperaturas se eleven.

El viento soplará principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 21 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea más suave, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en las horas pico. Esto podría generar una sensación térmica más fresca en comparación con las temperaturas reales, especialmente en las horas de mayor calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%. Esto significa que los habitantes de Linares podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas centrales del día, cuando la exposición al sol puede ser más perjudicial.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 34 grados a las 22:00 y 32 grados a las 23:00. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se espera para las 21:35. En resumen, el tiempo de hoy en Linares será cálido y soleado, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, pero con la recomendación de mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.