El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de julio

El día de hoy, 18 de julio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 23 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 22 grados a las 03:00 y 21 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura se estabilizará en torno a los 20 grados, manteniéndose en este rango hasta las 07:00. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 19 grados a las 08:00 y subiendo progresivamente hasta llegar a un máximo de 34 grados a las 15:00. Durante la tarde, se prevé que las temperaturas se mantengan cálidas, oscilando entre los 31 y 32 grados entre las 16:00 y las 18:00, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 46% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 80% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 56% a las 10:00 y bajando a un 36% a las 12:00. Hacia la tarde, la humedad se mantendrá en niveles más bajos, alrededor del 31% a las 16:00 y 17:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre 20 y 29 km/h durante la mañana. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, alcanzando su punto más bajo con 7 km/h desde el oeste a las 22:00. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Lepe podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy será cálido y soleado, ideal para disfrutar de un día al aire libre. Con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un cielo despejado, será un día perfecto para actividades recreativas y para disfrutar de la belleza del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.