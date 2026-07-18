El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de julio

El día de hoy, 18 de julio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lebrija, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 63% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 20% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que la jornada sea más llevadera para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 8 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento del sur también contribuirá a mantener el cielo despejado, ya que no se anticipan precipitaciones en el horizonte.

La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no hay que preocuparse por sorpresas meteorológicas. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La ausencia de nubes y la claridad del cielo permitirán disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:42, ofreciendo un espectáculo visual digno de contemplar.

A medida que la noche se acerque, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para el descanso nocturno.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado que hará más placentera la jornada. No olvides protegerte del sol y mantenerte hidratado mientras disfrutas de este espléndido día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.