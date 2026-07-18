El tiempo en JaÃ©n: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de julio

El día de hoy, 18 de julio de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y 29 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen su descenso, alcanzando los 28 grados a las 03:00 y 27 grados a las 04:00.

Durante la mañana, el cielo seguirá siendo poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 26 y 27 grados hasta las 09:00. A partir de las 10:00, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 28 grados a las 10:00 y subiendo hasta 30 grados a las 11:00. El ambiente se mantendrá cálido y seco, con una humedad relativa que rondará entre el 21% y el 30%, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable.

A medida que el día avance, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, con un pico de 38 grados a las 16:00. Este calor será acompañado por un cielo despejado, lo que permitirá que los rayos del sol incidan directamente, haciendo que se sienta aún más el calor. La humedad relativa se mantendrá baja, lo que puede hacer que el calor sea más tolerable para algunos, pero es recomendable tomar precauciones, especialmente para aquellos que planeen realizar actividades al aire libre.

El viento será otro factor a considerar, con rachas que oscilarán entre los 5 y 14 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h en las horas más cálidas. La dirección del viento será predominantemente del oeste y suroeste, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor en las horas más calurosas del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 37 grados a las 19:00 y bajando a 35 grados a las 21:00. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol a las 21:35. En resumen, se espera un día caluroso y soleado en Jaén, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.