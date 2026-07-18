El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de julio

El día de hoy, 18 de julio de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada debido a la radiación solar.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 41% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 72% en la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, la brisa del mar, que soplará desde el noroeste, ofrecerá un alivio en las horas más calurosas, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 36 km/h. Esta combinación de viento y temperaturas cálidas hará que el día sea ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones contra la exposición prolongada al sol.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado. Esto es especialmente favorable para quienes planean disfrutar de la playa o realizar actividades recreativas en la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados hacia las 19:00 horas. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 26 grados a las 22:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, el tiempo en Huelva para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia. Se aconseja a los ciudadanos y visitantes que se mantengan hidratados y utilicen protector solar para protegerse de la intensa radiación solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.