El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de julio

El día de hoy, 18 de julio de 2026, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 44% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 36% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la humedad no será excesiva, lo que podría hacer que el calor sea más llevadero para los habitantes y visitantes de la localidad. Sin embargo, se recomienda tomar precauciones ante la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 22 km/h. Este viento podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones durante el día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en parques y jardines.

La puesta de sol se producirá a las 21:42, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de calor y cielos despejados. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, proporcionando un alivio bienvenido después de un día caluroso. La noche se presentará igualmente despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que ayudará a mitigar el calor. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y que tomen las precauciones necesarias para protegerse del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.