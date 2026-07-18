El día de hoy, 18 de julio de 2026, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 24 grados a media mañana y bajando a 22 grados durante la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 46% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 68% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales, cuando la temperatura alcance su punto máximo de 37 grados . Es recomendable que los habitantes de Coria del Río tomen precauciones ante el calor, manteniéndose hidratados y evitando la exposición directa al sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 14 y 23 km/h. Este viento, aunque moderado, podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en comparación con las altas temperaturas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre. Los residentes pueden planificar paseos, deportes o reuniones familiares sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:43. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26 grados hacia el final del día, lo que hará que la velada sea agradable y propicia para actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy es ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar al máximo este día soleado, manteniendo siempre precauciones ante el calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-17T20:57:08.